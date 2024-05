C’est ce privilège énorme qui distingue le prince William des autres membres de la famille royale

Dans la monarchie britannique, les privilèges font partie intégrante de la vie royale. Toutefois, il en est un qui distingue le prince William et son épouse Kate Middleton des autres membres de la famille royale.

Alors que pour beaucoup, se faire livrer de la nourriture signifie se précipiter en pyjama pour aller chercher sa commande, l’héritier de la Couronne et la princesse jouissent d’un privilège particulier : la nourriture est livrée directement à la porte de leur résidence royale.

La révélation de ce privilège particulier a été faite lors d’une conversation avec le podcast Table Manners, au cours de laquelle la princesse Eugenie a partagé des détails de la vie royale quotidienne. Eugenie a admis que, contrairement au fils aîné du roi Charles et de Kate, elle et son mari doivent être prêts à se précipiter et à conduire jusqu’à leur porte d’entrée s’ils veulent commander de la nourriture. Le contraste est saisissant avec le confort dont jouissent le duc et la duchesse de Cambridge.

Le prince William et son épouse ont la chance de pouvoir commander de la nourriture chez eux sans avoir à se soucier d’être prêts à quitter leur résidence. Il semblerait que leurs choix culinaires préférés incluent des plats indiens et chinois. Cette liberté leur permet de déguster leurs plats préférés sans avoir à interrompre leur routine ou à s’habiller convenablement pour recevoir la commande.

Certains pourraient considérer ce privilège comme un luxe inutile, mais il est important de se rappeler que la vie royale est pleine de protocoles et de restrictions. Ces petits avantages peuvent offrir à William et Kate des moments de détente et de normalité au milieu d’un mode de vie très exigeant et scruté.