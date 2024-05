Cette décision de Georgina Rodriguez a triplé sa fortune

Georgina Rodriguez a réussi à accroître sa fortune personnelle grâce à un accord commercial lucratif qui a triplé sa fortune. La mannequin et femme d’affaires est devenue une personnalité influente dans le monde des affaires, et il a récemment été révélé qu’elle serait payée plus de 100.000 euros pour poser dans un prestigieux magazine de mode, où son image attire un grand nombre de lecteurs.

Si Georgina Rodriguez a d’abord été critiquée et accusée d’être avec Cristiano Ronaldo pour des raisons médiatiques, le temps a montré que ses sentiments étaient sincères et qu’elle n’avait pas besoin de compter sur sa relation avec le footballeur pour mener une vie luxueuse.

Aujourd’hui, la célèbre mannequin a réussi à tracer son propre chemin vers le succès. En conséquence, la popularité du couple a augmenté de manière exponentielle ces dernières années, au point qu’une célèbre plateforme a proposé à Georgina d’enregistrer sa propre émission de téléréalité intitulée «Je suis Georgina». Cet accord lui a non seulement apporté de grands avantages économiques, mais lui a également permis de garantir un emploi à l’une de ses sœurs dans le cadre du projet.

Selon Celebrity Net Worth, la méga-femme d’affaires a amassé une fortune de plus de 10 millions d’euros. Son image a été associée à des marques de luxe, elle a fait la couverture de magazines célèbres et a participé à de grands événements. Tout cela lui a permis de consolider son image dans les médias et chaque pas qu’elle fait se traduit par des gains financiers importants.

Avec plus de 50 millions de followers sur Instagram, ce réseau social lui génère des profits importants, mais son véritable succès réside dans ses entreprises commerciales. Il y a quelques années, Georgina a lancé sa propre marque de vêtements de sport appelée «OM by G», qui a suscité beaucoup d’attention à l’époque.

Cependant, son activité la plus en vue est une clinique capillaire qui génère chaque année des bénéfices supérieurs à 10 millions d’euros. Ce centre est devenu l’un des plus importants d’Espagne et a gagné en visibilité grâce à la promotion de Georgina sur des plateformes telles que Netflix et Instagram. Sa capacité à générer des profits et à gérer ses entreprises l’a amenée à tripler sa fortune personnelle, la consolidant comme l’une des femmes d’affaires les plus en vue du moment.