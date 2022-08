Il a demandé à être expulsé et Neymar a explosé : «Il se prend pour…»

Seuls deux tours de la saison 2022-23 ont été disputés en France et il y a déjà de sérieux problèmes au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain FC. Et c’est que Neymar Jr. a indirectement croisé la route de Mbappé à cause de qui exécute les penaltys pendant les matchs et cela a fait exploser un interne qui n’était pas connu.

Il s’avère que lors du match contre le Montpellier HSC, qui s’est soldé par une victoire 5-2, Mbappé a exécuté le premier, qui a été stoppé par le gardien rival.

Dans un deuxième penalty, Neymar a attrapé le ballon et l’a botté lui-même, marquant le partiel 1-0, mais au milieu il y a eu quelques discussions, puisque Mbappé voulait aussi botter le deuxième.

Certaines vidéos après le match montraient Mbappé demandant à Neymar de lui donner le ballon, ce que le Brésilien n’a pas fait. Au contraire, Neymar a proposé à Messi de botter son penalty, puisque la faute avait été commise contre l’Argentin, mais il a décliné en faveur de son ami.

De plus, dans cette même discussion, on voit comment Mbappé passe à côté de Messi, le frôlant, ce qui a provoqué un regard étrange de Messi.

Après le match, c’est la grande polémique quand Neymar Jr. a “liké” deux tweets où Mbappé était ouvertement critiqué pour s’être cru propriétaire de l’équipe par contrat : «Maintenant c’est officiel. Mbappé est celui qui tire les penaltys au PSG», cela doit être une question de contrat car aucun club au monde qui a Neymar ne serait le deuxième à les larguer.

Aucun ! Il semble que par contrat, Mbappé possède le PSG. Cela a immédiatement déclenché des alertes.

Et ce n’étaient pas que des rumeurs. Ce lundi, l’entraîneur et le conseiller sportif, Luis Campos, ont rencontré les deux joueurs pour mettre les choses au clair : «Luis Campos a rencontré Neymar et Mbappé dimanche et leur a rappelé que leur comportement ne doit jamais nuire à la performance de l’équipe !», les deux joueurs ont admis que l’incident était clos.

«Apparemment, les choses se sont calmées pour vous, mais vous ne devriez pas tout donner comme ça. Romain Molina, un journaliste français bien connu», a expliqué que Neymar avait appris la demande de Mbappé de transférer le Brésilien.

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a voulu tempérer la discussion : «Pour ce match, l’ordre a été respecté sur le terrain. C’était Kylian en un, Ney en second. C’était logique que Neymar ait botté le second après le penalty manqué. ont respecté les choses. On savait que Mbappé allait avoir certains attributs une fois qu’il aurait signé son nouveau contrat, qui a eu lieu fin mai 2022, comme décider des signatures, de l’entraîneur et même du conseiller sportif. Luis Campos est une vieille connaissance de Mbappé de son passage à l’AS Monaco et le PSG a aimé le numéro 7 en signant Campos.

Pour l’instant, tout s’est calmé, mais il s’agira d’une autre situation similaire à venir et le trio de tête est définitivement rompu, avec le duo Messi-Neymar clairement évident.