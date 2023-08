Georgina Rodriguez a fait un investissement fou qui a suscité la fureur de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez est devenue l’une des femmes les plus connues et distinguées au niveau national et international. Il compte plus de 50 millions de followers, ce qui équivaudrait à toute la population de l’Argentine et un peu plus. Le mannequin fait partie des influenceurs les mieux payés au monde.

Il est si célèbre et populaire qu’il n’est pas surprenant que différents portails médiatiques suivent chaque étape de la petite amie de Cristiano Ronaldo.

Maintenant, il profite de vacances qui semblent sans fin, tout est montré à travers ses publications extravagantes sur son réseau social préféré, Instagram.

Le nouveau caprice de Georgina Rodriguez n’est plus les sacs à main, mais les montres, elle est passée de l’achat par goût à l’obsession.

Cristiano Ronaldo lui a dit qu’il n’allait plus l’acheter parce qu’il en avait tellement, mais elle l’a ignoré et a répondu : «Si tu ne l’achètes pas pour moi, alors je le ferai.»

La nouvelle et dernière acquisition réalisée par Georgina Rodríguez est d’environ 100 dollars. Pour être exact, la nouvelle montre coûte 94 000 $.

C’est un magnifique bijou de couleur rouge, il est fabriqué à la main et compte un total de 323 diamants blancs ronds. Il a un poids de 11,26 carats, c’est une merveille visuelle et que peu peuvent acquérir de leur vivant.

Sur un ton sarcastique, le mannequin a déclaré : «Chaque fois que je porte mes bijoux, ils me disent que je ressemble à un sapin de Noël.»

Georgina Rodriguez assure qu’elle utilise sa précieuse collection de bijoux même à la maison et ne les enlève pas même pour nager dans la mer, c’est ce qu’elle a acheté pendant ses vacances.