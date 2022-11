G20 : le ministre des Affaires étrangères a quitté Bali, remplacé par le ministre des Finances

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a quitté mardi l’île indonésienne de Bali, à l’issue du premier jour du sommet du G20, en cédant la place au ministre russe des Finances, Anton Silouanov, censé désormais représenter son pays, en l’absence de Vladimir Poutine.

«Comme prévu, M. Lavrov a quitté Bali à l’issue du premier jour du sommet du G20», a rapporté ce mardi soir l’agence de presse publique russe RIA Novosti.

«La déclaration finale (du sommet) doit être approuvée demain à l’issue d’une réunion sur la numérisation. La Russie y sera représentée par le ministre des Finances (Anton) Silouanov», selon la même source.

Le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie se tient sans le président russe Vladimir Poutine dans le cadre tropical de Bali. Il intervient près de neuf mois après le début de l’offensive russe en Ukraine qui a fait flamber les prix de l’énergie et de l’alimentation et a vu ressurgir la menace nucléaire.

