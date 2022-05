Frank Lampard avoue : «J’ai affronté Messi, Cristiano, Neymar et Ronaldinho mais…»

Edinson Cavani a révélé qu’il envisageait de quitter Manchester United lorsque Cristiano Ronaldo a confirmé son retour dans l’institution en août 2021.

L’Uruguayen était l’invité de l’émission Bola da Vez qui aura lieu ce samedi sur ESPN Brésil et a révélé les détails de la conversation qu’il a eue avec Walter Fernando Guglielmone, son frère et représentant.

«A l’époque, je pensais que c’était bien que Manchester ait signé Cristiano. Mais connaissant un peu le monde du football aujourd’hui, la première chose que j’ai faite a été d’appeler mon frère et de lui dire : ‘Fernando, si c’était arrivé il y a une semaine, je t’aurais demandé de chercher un autre club», se souvient-il.

Et il a ajouté: «Je lui ai dit ça mais pas parce que je ne voulais pas jouer avec Cristiano Ronaldo. Non. Parce que j’ai eu l’occasion de le rencontrer et c’est un grand professionnel, avec ses objectifs, et c’est parfait pour son coéquipiers. Mais comme je le sais, après des années dans le football, comment ça se passe aujourd’hui… C’est pourquoi je voulais parler à mon frère».

Cavani, qui terminera son contrat en juin avec Manchester United et partira en liberté d’action, a déclaré : «Avec le temps, quelles que soient mes blessures, qui m’ont un peu éloigné de la saison… J’ai vécu des situations difficiles, différentes que ceux que j’ai affrontés l’année dernière. Et après quelques mois, j’ai rappelé mon frère et lui ai dit : ‘Tu te souviens de ce que tu as dit au début de la saison ?’ Dans le football, il n’y a pas de secrets. Pour moi, tout s’invente et j’ai une vision du football que personne ne va m’enlever».

Pour finir, il a conclu : «J’ai appelé mon frère et je lui ai dit ça. Il m’a dit : ‘Soyez positif, Edi, ils vont faire du bon travail.’ Il m’a dit plusieurs autres choses. ‘Voyons ce qui se passe.’ Et puis tout s’est passé et nous voilà, essayant d’ajouter comme je l’ai fait dans toutes les équipes où j’ai été, mais ma façon de penser et de voir le football m’a donné raison les premiers mois et à partir de là… j’ai eu des problèmes de blessures et J’étais un peu absent, mais c’est un peu ce qui s’est passé.