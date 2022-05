Dani Alves avoue la vérité : «J’ai affronté Messi, Neymar et Cristiano mais…»

Après l’énorme impact qu’Eduardo Camavinga a eu lors des derniers éliminatoires de l’UEFA Champions League avec le Real Madrid, nous avons passé en revue certaines des déclarations qu’il a faites depuis son arrivée dans le football espagnol. Et nous trouvons quelques mots qui confirment à quel point cela compte pour lui de défendre le maillot du club blanc.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer sa décision de quitter le football dans son pays pour rejoindre l’équipe merengue, Camavinga a donné une réponse très similaire à celle partagée par Cristiano Ronaldo il y a plus de dix ans lors de sa présentation à l’entité de la capitale espagnole

L’international français a clairement indiqué qu’il avait dit oui au Real Madrid parce que c’est le club le plus grand, le plus historique et le plus gagnant qui existe dans tout le monde du football :

«Le Real Madrid est le plus grand club du monde et celui qui a remporté le la plupart des titres. C’est un club qui fait rêver et celui qui a remporté le plus de titres. Il n’y a plus qu’à voir toutes les Coupes d’Europe dont il dispose. Nous rêvons tous du Real Madrid depuis que nous sommes petits».

Il a la mentalité, il a la qualité, il a l’âge, il a le potentiel et il a le physique pour marquer une époque au Real Madrid. Après ce qu’il a montré depuis sa première campagne chez le géant Chamartín, il est très facile de comprendre pourquoi tout le Real Madrid est si excité par son présent et son avenir.