Desailly avoue la vérité : «J’ai vu Messi, Pelé et Cristiano mais le seul joueur qui était au niveau de Zidane est…»

Christian? Maradona ? Pelé ? Ronaldo Nazario ? Messi? Dani Alves a toujours reconnu la grandeur des meilleurs joueurs de l’histoire. Bien sûr, lorsqu’on lui demande de parler de Lionel Messi, avec qui il a vécu des moments magiques au FC Barcelone, l’éloge prend une autre dimension.

Dans une dynamique avec Marca, l’emblématique Brésilien a dû décrire plusieurs figures du football mondial avec un seul mot. Et quand le nom du génie argentin a sauté sur la table, l’emblématique arrière latéral brésilien a déclaré : «GOAT»

Cette fois, il n’y avait aucune chance d’aller plus loin, mais ce n’est pas la première fois que le footballeur le plus titré de tous les temps place le septuple vainqueur du Ballon d’Or comme le meilleur.

En 2016, lors d’une conférence à Mundo Deportivo , il assurait qu’il dirait à ses petits-enfants qu’il a joué avec le n°1 de l’histoire : «Quand je prendrai ma retraite, je regarderai des vidéos de Leo et je penserai : ‘c’est merveilleux, quel talent’. ‘. Et dans de nombreuses années, je montrerai des photos de Messi à mes petits-enfants et leur dirai : “Regardez, c’est le meilleur footballeur de l’histoire et c’est moi à côté de lui”. Je suis aussi sur la photo.»

En 2017, dans la section FIFA Best Of , il se rendait aujourd’hui au 30e du PSG : «Le meilleur de tous les temps ? J’ai choisi Messi parce que c’est lui que j’ai vu jouer. Des autres joueurs, je n’entends que ce qu’ils disent d’eux et je ne peux pas le corroborer (rires). Alors, je choisis toujours celui que j’ai pu voir».

Et dans une interview plus récente, celle-là aussi avec la FIFA en 2021, il a réitéré sa position : «Je ne peux parler que des joueurs que j’ai vus dans ma vie. J’ai vu des talents formidables, mais ils n’ont pas été capables de maintenir un tel niveau pendant si longtemps. Donc, même s’il est argentin, je dois admettre que Messi est le meilleur joueur de l’histoire.»

La note se prête à se rappeler à quel point Dani et Lio se comprenaient, n’est-ce pas?