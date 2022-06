France : «C’est dommage que les joueurs…», Didier Deschamps après le nul en Autriche

Les Bleus n’y arrivent plus. Déjà sur deux matches consécutifs sans victoire, l’équipe de France a concédé un nouveau match nul en Autriche, pour son troisième match de Ligue des Nations (1-1).

Pourtant, Didier Deschamps ne veut pas se montrer inquiet pour la suite et à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

«On a eu tellement d’occasions… on a été menés, mais on est revenus. Nous avons eu la mainmise sur le match, mais on n’a pas eu l’efficacité.

On a eu beaucoup d’occasions, mais après il y a toujours le gardien, une jambe, une barre… c’est dommage que les joueurs ne soient pas récompensés par rapport à ce qu’on a fait de bien.

Je ne suis pas inquiet, ce ne sont pas les résultats que l’on espérait. Je compose avec des pépins, de la fatigue. Nous, on est beaucoup touchés et on n’est pas au maximum de notre fraîcheur.

Mais cela permet de donner du temps de jeu à certains et d’avoir des réponses supplémentaires par rapport à ce qui nous attend», a-t-il expliqué sur TF1.