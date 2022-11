Figo lâche la vérité : «Je le jure et j’insiste. J’ai vu Messi, Cristiano et Neymar mais c’est…»

Le couple envisage de déménager à Lisbonne, la ville où le joueur mettrait fin à sa carrière de footballeur.

Il s’est avéré que des vents de changement arrivent pour la famille de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo. Ils évaluent la possibilité de quitter Manchester l’année prochaine et de s’installer à Lisbonne, au Portugal.

Le joueur n’a pas fait une bonne saison au club anglais, il chercherait donc à retourner dans son pays natal.

D’après ce qui a été publié dans certains médias, Cristiano Ronaldo aurait accéléré la construction de son manoir à Lisbonne. Beaucoup en déduisent que la famille composée de leurs enfants et de Georgina déménagerait dans cette ville.

L’influenceuse aurait visité des écoles exclusives autour de Lisbonne, sa cible principale étant le célèbre Collège Saint Julian, qui est situé à Carcavelos, une ville entre Cascais et Lisbonne.

Les coûts de l’établissement d’enseignement choisi par Georgina et Cristiano sont assez élevés. Elle est considérée comme une école d’élite. Le coût annuel de fréquentation de chacun de leurs enfants par an peut aller de 11 000 euros pour les plus jeunes de la famille et monter à plus de 22 000 euros pour les plus âgés.

En ce qui concerne le manoir de Georgina et le joueur à Lisbonne, ils auraient accéléré le processus d’achèvement de la construction. Le footballeur portugais construit depuis un certain temps un manoir sur un terrain de 10 000 m2, dans lequel se trouve une maison de 3 000 m2, c’est-à-dire une méga-villa de luxe pour lui et sa famille.

Il a été publié qu’une fois terminée, la nouvelle maison familiale des Portugais au Portugal vaudrait environ 20 millions d’euros, ce qui est dit bientôt. Si tout se passe bien, fin 2023, le nouveau nid d’amour et de famille des Ronaldo sera terminé.

La carrière de footballeur de Cristiano Ronaldo est incroyable. Vainqueur de cinq Ballons d’Or (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017). Il faut rappeler que dans l’équipe du Real Madrid, pour laquelle il est passé, il est le meilleur buteur et personne n’a pu le battre.

De plus, dans d’autres clubs où il a joué, il a également eu une performance unique. À United, il a marqué 144; 101 avec la Juventus et 5 avec le Sporting de Portugal.