Facebook tente à nouveau de faire rejeter des accusations de monopole illégal

Une panne rend les applications du groupe Facebook (WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger) inaccessibles ce lundi 4 octobre depuis environ 17 heures.

«Ce site est inaccessible», «impossible de trouver l’adresse du serveur», indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs.

Selon l’outil Downdetector qui recense les pannes, près de 10.000 utilisateurs ont perdu l’accès à Instagram. Ni les versions web ni les applications mobiles ne sont disponibles.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021