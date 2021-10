Face à la vague de contestation, l’Eswatini interdit toute manifestation

Ce jeune garçon autiste de 12 ans a vécu un vrai enfer. Il a été obligé semble-t-il à boire un verre d’une substance mélangée à de l’eau de Javel, rapporte le Scottish Sun.

Ronnie Phillips de Crawley, en Angleterre, s’est faufilé hors de sa maison avec son frère Jimmy (11 ans), alors que leur mère dormait vendredi dernier.

La maman, Danielle Potter, a déclaré que ses fils avaient rencontré des jeunes plus âgés qui avaient donné à Ronnie un verre de ce qu’ils avaient dit être du gin. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé quelle substance a été mélangée à la boisson, la famille pense qu’il pourrait s’agir d’eau de Javel.

Ronnie s’est effondré dans la rue et les jeunes plus âgés se sont rapidement enfuis, a déclaré la mère. Elle a ajouté que Jimmy était resté traumatisé et criait à l’aide, il pensait que son frère était mort.

Les garçons ont été retrouvés par une femme qui les a aidés avant l’arrivée des services d’urgence. Ronnie a été transporté d’urgence à l’hôpital St George, où il a été placé dans un coma artificiel dans l’unité de soins intensifs pédiatriques.

Danielle a écrit sur Facebook : «… ce que mon enfant de 12 ans pensait être drôle de la part de ses amis l’a laissé dans le coma, avec une machine à respirer pour lui en soins intensifs.»

Le garçon a par la suite pu être débranché du respirateur et est rentré chez lui. «Je veux que les gens comprennent les dangers de l’alcool, de la drogue, et des jeux stupides pour laisser mourir un enfant», a déclaré la mère. «Les enfants sont toujours des enfants, mais des choses comme celle-ci sont simplement ridicules et dangereuses.»

Après l’incident choquant, la grand-mère de Ronnie a lancé une collecte de fonds pour le soutenir. Elle a écrit : «Il est réveillé maintenant mais ne peut pas comprendre pourquoi personne ne l’aime et pourquoi ceux qu’ils pensaient être ses amis lui avaient fait ça».

«Je veux lui montrer que les gens se soucient les uns des autres et ne sont pas tous méchants.»

Ce genre de comportements, de harcèlement, est un problème terrible qui devrait cesser dès que possible ! Nous souhaitons à Ronnie d’aller beaucoup mieux ! Il n’est pas seul !