États-Unis : la Chambre des représentants vote un plan d’aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine

Après de longues et difficiles tractations, la Chambre américaine des représentants a adopté samedi un grand plan d’aide à l’Ukraine, Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords. Les parlementaires ont voté au pas de charge sur cette gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars, dont 61 milliards pour l’Ukraine, réclamée depuis des mois par le président Joe Biden.

Dans l’hémicycle, des parlementaires ont agité des drapeaux ukrainiens en signe de soutien à Kiev, sous les huées d’élus trumpistes. Une fois toutes les mesures adoptées, elles devraient être rapidement examinées par le Sénat, qui pourrait se pencher sur les textes dès mardi, a indiqué le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Ces mesures sont le fruit de mois de tractations acrimonieuses, d’allées et venues du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et de pressions d’alliés à travers le monde.

Quelques minutes après le vote, le président ukrainien a estimé que l’aide américaine «sauvera des milliers et des milliers de vies». «La loi d’aide vitale adoptée aujourd’hui par la Chambre des représentants empêchera la guerre de se propager, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes», a-t-il écrit sur X, se disant «reconnaissant» envers les élus américains.

«Rendez-vous de l’Histoire»

Le président Joe Biden a salué l’«aide cruciale» à Israël et l’Ukraine, au «rendez-vous de l’Histoire». Cette enveloppe de 95 milliards de dollars envoie «un message clair sur la puissance du leadership américain à travers le monde», a affirmé le dirigeant démocrate. Il a exhorté le Sénat à approuver ces enveloppes au plus vite.

Le chef de l’Otan Jens Stoltenberg a loué l’approbation du programme d’aide. «Je salue le fait que la Chambre des représentants des États-Unis ait approuvé un nouveau programme d’aide important pour l’Ukraine. L’Ukraine utilise les armes fournies par les alliés de l’Otan pour détruire les capacités de combat russes. Cela renforce notre sécurité à tous, en Europe et en Amérique du Nord», a déclaré Jens Stoltenberg sur X. De son côté, Berlin salue «un jour d’optimisme» pour l’Ukraine et l’Europe.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, lui a salué «le vote (…) de l’aide cruciale attendue depuis longtemps». «Cela envoie un message clair au Kremlin : ceux qui croient en la liberté et dans la Charte des Nations Unies continueront à soutenir l’Ukraine et ses habitants», appuie-t-il sur X.

L’aide des États-Unis «tuera encore plus d’Ukrainiens à cause du régime de Kiev», a dénoncé le Kremlin à l’issue du vote. «La décision de fournir une aide à l’Ukraine était attendue et prévisible. Elle enrichira davantage les États-Unis d’Amérique et ruinera encore plus l’Ukraine, en tuant encore plus d’Ukrainiens à cause du régime de Kiev», a assuré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l’agence de presse d’État TASS.

14 milliards de dollars pour former, équiper et payer l’armée ukrainienne

Près de 61 milliards de dollars, soit la majorité des fonds approuvés, sont consacrés à la guerre en Ukraine. Cet argent est réclamé depuis des mois par Volodymyr Zelensky mais le Congrès n’a pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis décembre 2022, principalement en raison de querelles partisanes.

Dans les faits, le texte présenté mercredi prévoit près de 14 milliards de dollars pour former, équiper et payer l’armée ukrainienne. Environ 10 milliards de dollars, de l’assistance économique dédiée aux secteurs de l’énergie et des infrastructures, seront envoyés sous la forme d’un prêt. Une grande partie de l’enveloppe servira aussi à reconstituer les stocks de l’armée américaine et reviendra aux usines d’armement aux États-Unis.

Le plan d’aide autorise par ailleurs le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes, pour qu’ils servent à financer la reconstruction de l’Ukraine – une idée qui fait également son chemin auprès d’autres pays du G7.

Taiwan, Israël, TikTok

Parmi les autres volets du grand plan : 13 milliards de dollars d’assistance militaire à l’allié historique des États-Unis, Israël, en guerre avec le Hamas. Ces fonds serviront notamment à renforcer le bouclier antimissile israélien, le «Dôme de fer». Plus de 9 milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour «répondre au besoin urgent d’aide humanitaire à Gaza et à d’autres populations vulnérables dans le monde», selon un résumé du texte.

Ce vote a réjoui Benyamin Nétanyahou, le premier ministre israélien, qui juge que l’aide permet à Israël de «défendre la civilisation occidentale». Le chef de la diplomatie israélienne qui parle de «message fort à nos ennemis». «Il prouve les liens étroits et le partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis et envoie un message fort à nos ennemis», a déclaré Israel Katz sur son compte X.

Comme Joe Biden l’avait réclamé, cette proposition de loi consacre 8 milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire en investissant dans les sous-marins, et venir en aide à Taïwan. Elle a été adoptée à une écrasante majorité, par 385 voix contre 34.

Elle prévoit aussi l’interdiction de TikTok aux États-Unis, à moins que le réseau social ne coupe ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine.

Avec AFP