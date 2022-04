En deuil de son fils : Cristiano Ronaldo et les mots déchirants que sa sœur lui a dédiés

Tout comme Lionel Messi a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais voulu être le meilleur footballeur de l’histoire et Andrés Iniesta a déclaré que sa motivation pour jouer au football n’était jamais de gagner le Ballon d’Or, Karim Benzema a clairement indiqué qu’il n’avait aucune fixation pour les enregistrements.

Malgré le fait qu’il ait réussi à battre des records historiques au Real Madrid, en UEFA Champions League et en équipe de France, l’ancien Lyonnais a assuré que lorsqu’il entre sur le terrain, il ne se concentre que sur son plaisir et sur l’aide à ses coéquipiers.

L’héritage, les records et les récompenses individuelles sont quelque chose que vous apprécierez davantage lorsque vous serez déjà à la retraite.

«Des enregistrements ? Je vais vous dire la vérité : je ne regarde pas ça. J’apprécie dans le domaine. Je me sens très heureux sur le terrain quand je marque des buts, quand je donne des passes décisives et quand je fais des jeux pour les supporters.

Bien sûr, je regarderai ça (les disques) après ma carrière. Mais, comme je l’ai dit, j’apprécie chaque jour à l’entraînement et dans le jeu. Nous jouons pour le Real Madrid pour entrer dans l’histoire», a déclaré Benzema (2021), dans une interview recueillie sur la chaîne YouTube du Real Madrid.

Au-delà de sa qualité de footballeur et de sa technique individuelle, Benzema a réussi à rester dans le plus grand club de la planète pendant plus d’une décennie grâce à sa mentalité.

Tout comme il ne se concentre pas uniquement sur la gloire individuelle, il ne recule pas non plus lorsqu’il est critiqué ou pointé du doigt. Ses déclarations dans les bons et les mauvais moments montrent qu’il a beaucoup d’équilibre émotionnel pour gérer sa carrière.