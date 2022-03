Emmanuel Macron prévient : «Si la guerre continue, de nouvelles sanctions massives seront prises contre la Russie…»

L’acteur français vétéran Gérard Depardieu restera sous enquête officielle pour viol présumé suite à la décision du tribunal français.

Ce ne sont pas les bons moments pour Gérard Depardieu. L’acteur français vétéran fait l’actualité ces jours-ci principalement pour deux raisons. Et aucun d’entre eux ne fait bonne figure.

La première, son amitié avec Vladimir Poutine, pourrait être qualifiée d’anecdote si ce n’était que le président russe Vladimir Poutine a bouleversé le monde avec l’invasion de l’Ukraine, qui fait des milliers de morts et des millions de déplacés.

Et peu importe qu’il ait tenté de se positionner contre la barbarie en assurant que la Russie et l’Ukraine ont toujours été frères et qu’il prônait le cessez-le-feu et la négociation.

Son statut d’ami personnel de Poutine, qui lui a accordé la nationalité russe en 2013, et ses propos qualifiant la Russie de «grande démocratie» ou comparant le dirigeant russe à Jean-Paul II lui-même laissent des traces.

Mais au-delà de sa relation avec la Russie, ce qui peut vraiment finir par mettre fin à l’acteur, ce sont les accusations de viol et d’agressions sexuelles présentées aux autorités françaises par Charlotte Arnould, comédienne et danseuse, en août 2018.

L’affaire a été initialement classée sans suite en 2019 faute de preuves, mais a été rouverte en 2020. Depardieu a interjeté appel en mai 2021 demandant que son acte d’accusation dans ces événements soit déclaré nul et non avenu.

Mais la justice française, plus précisément le parquet de la cour d’appel de Paris, a annoncé ce jeudi qu’elle considérait qu’il existait, à ce stade, «des éléments sérieux ou concordants qui justifient que Gérard Depardieu continue à faire l’objet d’une enquête». De cette façon, il revient maintenant au juge d’instruction pour poursuivre l’enquête.

La réaction de la victime présumée

«Mon client est particulièrement soulagé et convaincu que justice a été rendue aujourd’hui», a déclaré à l’AFP Carine Durrieu-Diebolt, l’avocate de l’actrice. Un Arnould ému a refusé de répondre à la presse devant le tribunal.

«Actuellement, tous les magistrats en charge du dossier considèrent qu’il existe des indices graves ou concordants qui suggèrent que Gérard Depardieu a commis les faits de viol et d’agressions sexuelles», a ajouté l’avocat.

«Il travaille pendant que je me consacre à survivre (…) Cette vie m’a échappé pendant trois ans et je veux vivre sans me renier», a écrit Charlotte Arnould, qui a actuellement 25 ans et a révélé son identité à la mi-décembre sur Twitter. «Je suis innocent et je n’ai peur de rien», a déclaré Depardieu fin février 2021 au journal italien La Repubblica. Nous verrons.