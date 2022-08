Elle fait appel et la bataille juridique contre Cristiano Ronaldo continue

Gerard Piqué et sa petite amie ne se cachent plus. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit les deux acteurs entrain de s’embrasser publiquement lors d’un concert.

En juin dernier, les représentants de Shakira ont publié une lettre annonçant sa séparation avec Gérard Piqué. Depuis lors, le couple toujours marié a fait la une des journaux de toutes sortes et plusieurs rapports ont émergé sur la raison qui les aurait conduits à mettre fin à leur relation.

Les rumeurs d’infidélité de la part du joueur du FC Barcelone sont celles qui ont le plus fait la une des journaux. Cependant, tout est resté dans les ragots puisque aucun des protagonistes, jusqu’à présent, n’a confirmé la vraie raison.

Depuis l’annonce de la rupture, le footballeur catalan était lié à une belle jeune blonde dont l’identité a été révélée il y a quelques jours par The Sun. Il s’agit de Clara Chía Martí, 23 ans, qui travaillerait chez Kosmos, l’entreprise de Gerard Piqué.

Après que son nom soit devenu public, la jeune femme a supprimé ses réseaux sociaux. Cependant, certaines filles désireuses de se faire connaître ont créé des comptes Instagram avec le même nom, le même âge et le même lieu.

Mais le couple aussi a décidé de montrer son amour et de ne pas cacher ce qu’il ressent l’un pour l’autre. Lors du dernier concert de Dani Martín, le footballeur et la jeune femme ont été aperçus dans un baiser romantique et passionné qui a été enregistré par certains des participants et que Socialité a publié en exclusivité.

Dans la vidéo, ils apparaissent très sensibles et profitent de la soirée. Et avec cela on peut confirmer que seulement deux mois après avoir annoncé leur rupture, Shakira et Piqué auraient déjà tourné la page.