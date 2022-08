Elle a tatoué complètement le corps de son bébé de 6 mois, voici la réaction de sa famille (photos)

Bien qu’il ait été dit que Shakira et Gerard Piqué étaient parvenus à un accord temporaire concernant la garde de leurs enfants, il semble maintenant que la situation ait changé, après avoir révélé la nouvelle cour du footballeur avec Clara Chia Marti.

Un fait que selon certains médias, Shakira n’était pas du tout à son goût, elle a donc décidé de rompre les négociations et d’entamer un nouveau procès pour savoir qui gardera la garde de leurs enfants, Sasha et Milan.

Et c’est que, malgré le fait que tout indiquait que la situation entre le footballeur et le Colombien était plus calme que jamais, l’arrivée de la petite amie de Piqué a été un facteur qui a changé la situation et a de nouveau tendu la relation, en plus de cela a dissous les accords qui avaient été convenus dans lesquels la chanteuse pouvait emmener ses enfants à Miami, depuis qu’en septembre ils ont commencé la nouvelle année scolaire en Floride.

Selon plusieurs sources, la garde des mineurs sera désormais résolue par un procès dans lequel les deux parents doivent expliquer pourquoi ils devraient garder la garde , tandis que la décision finale sera prise par le juge.

Bien que tous deux aient de nombreux points de désavantage, puisque l’interprète a été accusé d’évasion fiscale par le Trésor espagnol, tandis que le défenseur barcelonais est stigmatisé comme infidèle et entame actuellement une nouvelle relation amoureuse avec Clara Chia Marti.