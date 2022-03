Eleemane HK : l’artiste entrepreneur surdoué que Beyoncé et ses danseuses s’arrachent

Eleemane HK est une valeur sûre de l’industrie musicale et collabore avec les artistes féminines les plus en vue telles que: Beyoncé, Diddi Emah (chanteuse et danseuse de Beyoncé), Nqobilé Danseur, Nyla Brick & Lace, Sunmi…

Eleemane HK est un artiste, entrepeneur, acteur, scénariste, chorégraphe, directeur artistique, CEO de HK Consult et il est très convoité par l’entourage de Queen Bey.

D’une classe folle, Eleemane HK a tué le système, ses vidéos ont été postées sur instagram par des plateformes de danse internationales, telles que Dancers Tube qui fait 1,2 million d’abonnés et Shuffle Dance Tube 1 million d’abonnés, ou les Africains ne sont pas représentés.

Aujourd’hui la question que tout le monde se pose est comment Eleemane HK a atterri sur ces plateformes vu qu’elles ne mettent en avant que des chorégraphes américains voire occidentaux.

Atypique et visionnaire, Eleemane HK, ce natif du Sénégal a travaillé sur la médiatisation de chanson culte et HK est aperçu aux quatre coins des clips les plus cultes de ces dernières années.

La collaboration d’ Eleemane HK avec Diddi Emah, la danseuse de Beyoncé, juste après la création de sa compagnie HK Consult, lui a ouvert un éventail d’opportunité.

Alors que Diddi se prépare pour le Cochella Homecoming le documentaire de sa majesté la reine Queen Bey diffusé sur Netflix, elle sort une chanson intitulée Dakada, un hommage à son Nigeria natal.

Diddi et Eleemane HK ont travaillé sur la médiatisation de la chanson jusqu’à ce que Lions Gate, l’une des plus grandes maisons de production de films au monde, sélectionne la chanson pour une performance dans la série populaire de danse «Step Up».

Un parcours Boulversant

Influencé par la culture populaire, Eleemane HK commence la danse à l’âge de 9 ans. Devant les clips de Beyoncé, il fit ses premiers pas de Hip-Hop, Pop, Freestyle, Contemporain… qu’il perfectionne au fil du temps jusqu’à devenir chorégraphe. Si les grands noms du hip-hop font appel à lui, il est aussi sollicité par la télévision.

L’artiste – entrepeneur Eleemane HK, lance en 2016 son projet d’art abstrait nommé PersonnA qui raconte l’histoire d’un artiste qui veut dépasser l’imaginaire et se déroule dans un monde où l’énigme côtoie l’étrange et où la terre et le ciel ne font qu’un. PersonnA marque une fracture dans le temps, voire une nouvelle ère artistique.

C’est un mélange d’abstrait, de métapsychique, de psychédélique, d’étrange, d’ésotérique, d’horreur… Une de ces oeuvres a été mise en avant par la chaîne américaine BET, fin 2016 il participe à un court-métrage qui est allé au festival du film Tribeca de New York, nominé par CNN dans le cadre des innovations qui pourraient changer le monde.

En 2017, A Trip Beyond Mars Planet est le nom de son projet artistique, c’est un diaporama en réalité virtuel à 180° qui associe images, effets spéciaux et bande sonore et aborde des thèmes comme le déracinement, la perte de valeurs et des œuvres 100% créatives…

Durant la même année, une de ces œuvres a été mise en avant par BBC Africa via son compte instagram et certaines de ces oeuvres ont été partagées par plus de 25 auteurs de livres de science-fiction sur twitter.

La collaboration d’ Eleemane HK avec Diddi Emah, la danseuse de Beyoncé, laisse les gens sans voix. Diddi est aussi chanteuse et entrepreneure.

Elle a travaillé pour: «Beyoncé, Ciara, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Fifth Harmony, Nichole Scherzinger, Tinashe, Ludacris, Usher, Future, Davido, Black Eyed Peas, elle est dans le documentaire Homecoming de Beyoncé sur Netflix, National Geographic pour un film en hommage à Aretha Franklin et elle a été la directrice artistique du dernier vidéo-clip de Jason Derulo Acapulco» etc…

Motivé par Beyoncé, Eleemane HK enchaine les coups d’éclat : il collabore notamment avec la sulfureuse Nqobilé Danseur pour laquelle il travaille sur la médiatisation du tube «Look At Her», puis «Shake» et «SNM».

Notons que Nqobile Danseur a travaillé avec : «Rihanna, Drake (Summer Sixteen Tour), c’est l’actrice du clip IF de Davido, l’actrice du clip de Diamond Platnumz Baila… et aujourd’hui Eleemane HK… Ses crèdits incluent une récente campagne en tant que chorégraphe pour KENZO à la Fashion Week de Paris.

S’ajoute Nyla Brick & Lace, avec leur célèbre chanson Love is Wicked qui a été répertoriée pendant 97 semaines dans 07 charts différents à travers le monde. Nyla et ses sœurs ont écrit des chansons pour : Kelly Rowland, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez… disque d’or certifié.

Elle a fait un featuring avec Sean Paul pour la chanson Pornstar, Ed Sheeran Shape Of You, Major Lazer Remix Light It Up. Eleemane HK est l’attaché de presse de Nyla from Brick & Lace. Ensemble ils ont travaillé sur la communication média de Hard & Done un clip vidéo d’elle et charly black et jugglrez.