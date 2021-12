Drew Barrymore essaie de faire en sorte que Cardi B devienne végétalien

La star de «50 First Dates» a admis être une grande fan du rappeur et lui a proposé de lui envoyer son substitut de viande préféré.

Couper la viande peut être l’une des transitions les plus difficiles pour devenir végétarien ou végétalien, mais Drew Barrymore, 46 ans, pense qu’elle a la solution pour Cardi B, 29 ans.

La rappeuse «Up» avait tweeté sur son désir de devenir végétalien, et Drew, qui se considère comme une flexitarien (ou quelqu’un qui est principalement végétarien, mais mange occasionnellement de la viande ou du poisson), était très enthousiaste à l’idée de lui offrir son aide de toutes les manières possibles.

Cardi avait tweeté son intention de devenir végétalienne le 12 décembre et Drew a répondu avec sa vidéo cinq jours plus tard avec «LA RÉPONSE À VOS RÊVES SANS VIANDE». Drew a parlé avec enthousiasme de Quorn, une entreprise qui fabrique des substituts de viande végétaliens et végétariens.

«J’étais en fait végétarien jusqu’à mes 26 ans, et maintenant je suis flexitarien. Je mange principalement végétarien, mais j’ai cherché des substituts toute ma vie, et je vous recommande la société Quorn», a déclaré Drew dans la vidéo.

L’actrice a proposé d’envoyer à Cardi un paquet de soins , avant de mentionner à nouveau qu’elle est une super fan. «Je serais honoré de vous en envoyer un tas, parce que je pense que ça va vous épater. Au fait, j’adore votre message. J’aime que nous essayions tous de trouver un moyen de résoudre ce problème», a-t-elle déclaré.

«Au fait, si je ne l’ai pas dit, c’est parce que je sais que je l’ai fait, mais je vais le dire une dernière fois : je suis l’un de vos plus grands fans.»

L’admiration semblait définitivement mutuelle, alors que Cardi a répondu à la vidéo. «Imaginez recevoir des conseils alimentaires de Drew Barrymore», a-t-elle écrit dans un tweet, alors qu’elle ajoutait certaines de ses difficultés récentes, à la fois avec la viande et en abandonnant certains aliments.

«J’aime tellement la viande et j’adore les pattes de crabe, mais je n’ai pas digéré les aliments de la même manière, pas plus spécialement la viande rouge.