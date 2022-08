Donnarumma : «Je l’ai dit à Kylian Mbappé et Neymar. S’ils veulent, moi je peux…»

Le chanteur a raconté l’expérience qu’il a eue en travaillant avec Britney, maintenant qu’elle a retrouvé sa liberté.

Britney Spears et Elton John ont travaillé ensemble sur la chanson ‘Hold Me Closer’, une version renouvelée de ‘Tiny Dancer’ (1971), qui est sortie ce vendredi 26 août. De plus, il s’agit de la première version inédite du chanteur, après sept ans d’absence dans l’industrie musicale.

En raison de cette expérience, la chanteuse était ravie de collaborer avec la «princesse de la pop», mais pendant le temps où ils ont travaillé ensemble, il s’est rendu compte que Spears était traumatisée et triste.

«C’est très dur quand on est jeune : Britney était brisée de l’intérieur . On pense souvent que les artistes ont une très haute estime d’eux-mêmes, mais ce n’est pas vrai. C’est pourquoi ils ont besoin des scènes et des applaudissements. Parce que quand ils reviennent à la réalité, ils sont de retour dans la boîte de départ», a déclaré la chanteuse au Guardian à propos de l’époque où Britney Spears vivait sous la tutelle de son père.

Elton John a également déclaré qu’ils devaient convaincre la chanteuse américaine d’interpréter la chanson thème ensemble, car elle avait très peur.

«Nous avons dû beaucoup pousser pour cela. Elle avait été sans musique pendant si longtemps… Il y avait beaucoup de peur parce qu’elle a été trahie tant de fois. Il était resté trop longtemps hors de la scène.

«Je croise les doigts et j’espère que cela servira à sa rééducation , pour qu’elle retrouve confiance en elle et à quel point elle est bonne», a-t-elle déclaré.