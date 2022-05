Donnarumma : «Ce but n’était pas valable»

Deux mois après l’élimination de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 1-3), la page n’est pas totalement tournée au Paris Saint-Germain. Interrogé sur sa bourde sur le premier but de Karim Benzema au match retour, le gardien Gianluigi Donnarumma a tenu à apporter des précisions.

«Le but n’était pas valable, mais on aurait pu mieux gérer la suite. On sait comment c’est arrivé, je ne suis coupable de rien. Maintenant il faut regarder vers l’avant, ce qui est passé est passé, on ne peut rien faire. Nous devons revenir et rejouer la Ligue des champions rapidement pour montrer à tout le monde qui nous sommes», a déclaré à l’AFP le gardien italien.