Des cadeaux de plus de 4 000 euros d’Icardi à ses filles de 7 et 5 ans

L’attaquant du PSG ne voulait pas laisser ses filles sans cadeau de Saint-Valentin et leur a offert un luxueux sac Chanel et un bouquet de fleurs.

La Saint-Valentin nous a laissé un grand nombre d’images et de publications des principales personnalités internationales, qui ont voulu avoir des détails avec leurs partenaires respectifs et ainsi les partager avec leurs milliers de followers.

L’un de ceux qui a voulu le faire, mais avec une grande particularité, a été l’attaquant argentin Mauro Icardi, qui n’a pas oublié ses deux jeunes filles et les a également prises en compte avec ses cadeaux en cette date importante.

Un cadeau insolite pour les enfants

Avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, l’attaquant du PSG a célébré la Saint-Valentin avec sa partenaire médiatique, Wanda Nara, avec qui il a partagé un nouveau cliché qui a dissipé tout doute d’une crise et a surpris avec un cadeau luxueux pour ses filles de 7 ans et de 5 ans.

Les petites Francesca et Isabela ont reçu une grosse surprise ce 14 février, et c’est que leur père a voulu offrir à chacune un sac de la marque Chanel.

D’une valeur de pas moins de 2 250 euros pièce, plus de 4 000 euros ont été dépensés par le footballeur argentin pour un cadeau pour enfant très inhabituel, un modèle en cuir d’agneau et de différentes couleurs : l’une rouge et l’autre noire.

Les petits ne pouvaient pas paraître plus souriants avec leurs cadeaux, et en plus de ces sacs, de petite taille, oui, ils ont tous les deux reçu un bouquet de roses.

Bien sûr, Wanda Nara a également eu son cadeau pour la Saint-Valentin de la marque Chanel, bien qu’il n’ait pas été découvert publiquement.

La médiatisée femme d’affaires argentine a également posé avec un énorme bouquet de roses, ce que le footballeur lui-même a partagé sur ses réseaux sociaux en souhaitant à son partenaire une «Joyeuse Saint-Valentin» après une année des plus compliquées en raison de leurs rumeurs de séparation suite à la déloyauté du footballeur.