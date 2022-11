Çristiano Ronaldo : «Si nous gagnions la Coupe du monde et que je ne marquais pas de but, je…»

La star portugaise s’est entretenue avec des journalistes trois jours avant les débuts du Portugal à Mundial’2022. Cristiano Ronaldo est «récupéré», croit en «l’énorme potentiel» de l’équipe nationale et réitère qu’il ne suit pas les records.

Lors d’une conférence de presse, tenue ce lundi matin, à trois jours des débuts du Portugal au Mondial 2022, à Doha, au Qatar, Ronaldo a souligné qu’il serait heureux de la victoire portugaise, même sans marquer de but dans une “grande compétition».

Moment de forme : «Je me sens bien. J’ai eu un petit problème, mais je suis déjà rétabli. Nous nous sommes bien entraînés et je me sens prêt à commencer les Mondiaux de la meilleure des manières. Je vais bien.»

Souvenirs des Coupes du monde : «Il y a toujours de bons ou de moins bons moments. Dans ces compétitions, et même les européennes, elles sont toujours mémorables. Le monde s’arrête pour nous regarder jouer. Les souvenirs sont toujours positifs et beaux.»

Votre Portugal préféré ? : «C’est toujours relatif. Je crois que nous avons un potentiel énorme. Gagner ? On verra. Je le crois et j’ai ce sentiment, mais il faut bien commencer par le Ghana, qui est le plus difficile. ça va aller doucement.»

La meilleure sélection ? : «Cela se verra à la fin. De mon point de vue, la meilleure équipe gagnera. Je le crois. Elle a un énorme potentiel. Ce sera beau à voir. Les exigences seront très élevées. Il faut commencer sereinement. Nous devons être les meilleurs. Si nous croyons que nous sommes les meilleurs, nous devons le montrer sur le terrain. Facile.»

Plus grande responsabilité : «Ce sera ma cinquième Coupe du monde. J’ai toujours eu des responsabilités, depuis que j’avais 11 ans quand j’ai quitté la maison pour aller à Lisbonne. J’ai l’impression d’être plus surveillé que les autres, mais j’ai toujours une responsabilité. La pression est toujours la même. J’y fais face depuis que je suis très jeune. Parfois c’est mauvais, parfois c’est bon. Cela dépend du moment et de la chaleur. Je ne suis pas parfait, mais je me sens capable de prendre responsabilité.»

Gagner la Coupe du monde vaudrait-il la peine d’être le meilleur de tous les temps ? : «Non, je ne vois pas les choses là-bas. Même si je gagnais la Coupe du monde, il y aurait toujours ce débat. Certains l’aiment plus, d’autres moins. C’est comme tout le reste dans la vie. C’est normal. Évidemment, être ambitieux joueur, j’adorerais gagner cette compétition. Mais si je ne gagne rien d’autre, je serai content de la carrière que j’ai eue. Bien sûr, c’était un rêve de gagner une Coupe du monde, et c’est possible, mais nous verrons.»

Timing de l’interview avec Piers Morgan : «Dans ma vie, le timing est toujours le timing. Évidemment, de votre côté, c’est facile de donner un avis. Parfois la vérité, souvent des mensonges. Le timing est mon timing. Je n’ai pas à pense à ce que les autres pensent. Je suis sûr que cela n’influencera pas la sélection ici. Tout le monde me connaît et ils savent ce que je suis et ce que je pense. Ils ne seront pas influencés par ce que les autres disent ou pensent. Le groupe va bien , c’est uni, c’est blindé. C’est un groupe qui veut cette compétition. Je vois qu’ils sont confiants. Tout le monde a envie de jouer, ce que j’aime voir. Donc, je n’ai aucun doute que rien n’ébranlera l’effectif.»

Bank at United, as-tu quelque chose à prouver ? : «Si je devais le prouver à 37 ans et huit mois, je serais inquiet… Avec ce que j’ai déjà fait et gagné… Bien sûr que je Je dois prouver ce que je suis année après année. La Coupe du monde sera l’une des compétitions les plus importantes, oui.»

Buts individuels et autres sélections : «Les records, comme je l’ai mentionné à quelques reprises, sont ce qui me suit. J’ai battu record sur record. Ce serait bien et spécial de battre le record d’Eusébio, mais ce n’est pas quelque chose qui me fait perdre mon rêve. Si le Portugal gagnait la Coupe du monde et que je ne marquais pas de but, je signerais sous. Je jure sur mes enfants. C’est la chose la plus pertinente pour moi. Il y a ces équipes que nous voyons différemment : le Brésil, L’Argentine, la France, l’Allemagne… Ils ont cette petite pointe de favoritisme, mais en 2016, personne n’a rien donné pour nous non plus.»

Photo avec Messi, dans une campagne publicitaire : «C’était une campagne que j’adorais faire. C’était quelque chose que je cherchais depuis de nombreuses années. Tout le monde connaît la grandeur de la marque. Je suis concentré et très optimiste que les choses vont ira bien. Nous ferons échec et mat dans la vie. J’aimerais être celui qui le fera contre lui [Messi]. Dans le football, ce serait magique.»

Ce titre manque-t-il?: «Ce serait magique et un rêve, mais je le répète. Je ne manque de rien dans la vie et j’ai eu plus que ce à quoi je m’attendais. Gagner la Coupe du monde serait un rêve . Toutes les équipes veulent gagner, mais une seule peut gagner. Nous devons réfléchir calmement.»

Les mots de Casillas : «Iker est une personne avec qui j’ai une excellente relation, nous avons beaucoup gagné ensemble. C’est normal… Je comprends ce qui se passe. Rien ne me surprend. Je suis d’accord avec lui et j’espère montrer que nous éliminons ce petit éventail de critiques. Il y a des millions de personnes qui m’aiment. C’est ce qui me motive. Il n’y a pas d’argent pour payer ça… La joie des garçons quand ils passent près de moi.

Moment avec Bruno Fernandes : «Il y a toujours des polémiques… Avec Bruno Fernandes, ça a encore mal tourné. J’ai fait une blague avec lui, avec qui j’ai d’excellentes relations. Son vol a été retardé et j’ai demandé s’il était venu en bateau. C’était une blague , comme c’était avec João Cancelo. Il était un peu triste, dans une entrée plus dure entre lui et Félix. Je l’ai tiré vers le haut et puis une autre polémique surgit. Tout ce qui tourne autour de moi, il y a toujours des débats, des conversations… L’ambiance dans l’équipe nationale est excellent. Nous sommes corps et âme ici. Il n’y a pas de problèmes. Ne posez pas toujours de questions sur Cristiano, ne parlez pas de moi. Le cas de Cristiano est clos. Parlez d’eux et de la compétition. Si quelqu’un me demande une question sur Rafa, je ne répondrais pas, car c’est un sujet fermé. L’entraîneur a déjà parlé de ce sujet. Posez des questions à leur sujet et sur la sélection.»