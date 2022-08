Cristiano Ronaldo lâche la vérité : «Je le jure et j’insiste. J’ai dit à ma mère. Je…»

S’adressant à Discovery Plus (via Planet Football), la star de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a désigné avec enthousiasme le meilleur joueur de toute l’histoire. Pour lui, il s’agit du double vainqueur de la Coupe du monde, Ronaldo Nazario.

«Je n’ai pas besoin de décrire Ronaldo, ‘Le Phénomène’. Je dis toujours que vous avez les joueurs qui jouent le jeu, et les joueurs qui sont le jeu. Pour moi, Ronaldo est le jeu. Quand vous le regardez jouer, tout le monde voulait jouer comme lui et devenir comme lui. La façon dont il se déplaçait, la façon dont il faisait ses enjambées, la façon dont il faisait les passements. La façon dont il se déplaçait, pour moi c’est le plus grand joueur de l’histoire, non doute», a avoué Ibrahimovic.

Entre temps, Ronaldo avait déclaré à propos d’Ibrahimovic : «Il a toujours dit qu’il me considérait comme une idole, je le considère peut-être comme un cas unique, un exemple. Même si je n’avais pas eu toutes les blessures que j’ai eues, j’aurais jamais atteint 40 ans comme lui. Jamais», a dit le brésilien en guise de remerciement, de gratitude et de considération réciproque.