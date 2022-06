Cristiano Ronaldo : «Il est un frère que le football m’a donné»

Le joueur portugais et de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a envoyé un message à son ancien collègue Marcelo, après son départ du Real Madrid ce lundi 13 juin 2022.

Cristiano Ronaldo a rendu un vibrant hommage à Marcelo sur ses réseaux sociaux : «Plus qu’un coéquipier, un frère que le football m’a donné. Sur et en dehors du terrain, l’une des plus grandes stars avec qui j’ai eu le plaisir de partager un vestiaire. Fonce dans cette nouvelle aventure Marcelo !»

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2022

Lors d’une conférence de presse, Marcelo a fait ses adieux à l’équipe du Real Madrid, dans laquelle il a passé 15 ans jusqu’à ce qu’il devienne l’un des dirigeants historiques du Royal Club.

Marcelo a déclaré, lors de sa dernière conférence au Real Madrid, qui a été rapportée par le journal espagnol Marca.

«Je ne pense pas à l’avenir, je vis dans le présent, et il est difficile de quitter le club dans lequel j’ai passé presque toute ma vie, mais l’avenir ne me fait pas peur et je suis très content de moi.

Tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent est en partie dû à mon grand-père, qui a toujours parié sur moi, m’a laissé libre de choisir et m’a fait mûrir et vieillir plus tôt que d’habitude.

Un problème pour revenir et travailler ici après la fin de ma carrière, je n’avais pas pensé à prendre ma retraite jusqu’à présent, il n’y aura pas de problème si je joue contre le Real Madrid, où j’ai tout réussi ici, et si c’est à mon tour d’affronter l’équipe, il n’y a pas de problème et je serai un professionnel.»