Cristiano Ronaldo a publié la nouvelle qui a choqué le monde : «J’ai dit…»

Cristino Ronaldo est désormais à la Coupe du monde au Qatar, un événement qui le remplit de fierté. Pourtant, le footballeur ne passe pas un bon moment, puisqu’il cache une tristesse qu’il retient depuis des mois.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont complètement changé leur vie depuis qu’ils ont appris la perte de leur fils et rien n’a plus jamais été pareil. Le joueur a rompu son silence pour la première fois et a publié les données qui ont choqué tout le monde.

«Ce fut le moment le plus difficile que j’ai vécu depuis que j’ai dit au revoir à mon père. Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal, mais vous avez ce problème et tout est très compliqué. Ni Georgina Rodríguez ni moi n’avons compris pourquoi cela nous arrivait ça. C’était très dur», a expliqué l’athlète sur ‘Talk TV’.

De même, Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il gardait les cendres de son fils. «Il parlait tout le temps à mon bébé et lui et mon père sont à mes côtés. Cela m’aide à être une meilleure personne et un meilleur père. Je suis fier du message qu’ils m’envoient, en particulier mon fils.»

Une critique de Manchester

Dans le médium précité, Cristiano Ronaldo en a profité pour critiquer Manchester United. «J’ai parlé aux réalisateurs et ils ne m’ont pas cru. Ils n’ont pas montré d’empathie avec ma fille qui n’allait pas bien. Je n’allais pas quitter ma famille à ce moment-là, ce n’était pas juste.»