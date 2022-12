Cristiano Ronaldo surprend : «Je le dis et je le répète. Je ne voulais pas rester parmi ceux qui….»

Le boxeur américain a assisté à Art Basel à Miami avec un costume Louis Vuitton réversible saisissant assorti à un énorme sac.

Habitué aux excentricités du boxeur américain Floyd Mayweather, il est difficile d’en trouver qui finissent par surprendre. Habitué à ses salles de bains avec de l’argent, sa collection de voitures et ses luxes constants, le boxeur continue de chercher des moyens d’attirer l’attention partout où il va.

Lors de l’une de ses dernières apparitions publiques à l’occasion d’une galerie d’art à la foire Art Basel de Miami, le boxeur s’est habillé d’un costume onéreux d’une valeur de plus de 8 000 euros. Et cela sans compter le prix de sa chemise, celui de ses baskets d’un blanc immaculé ou celui de ses pendentifs et montre.

Mayweather est apparu à l’exposition dans un costume à carreaux avec des nuances de vert et de bleu. La veste était réversible et le pantalon avait un look sportif. Le prix de la veste s’élevait à près de 2 000 euros, tandis que le pantalon était un peu moins cher : environ 1 750.

Les vêtements n’étaient pas là. En plus du costume, Floyd Mayweather portait un énorme sac assorti de rien de plus et rien de moins de 4 000 euros.

La marque de toutes les tenues était Louis Vuitton, l’une des plus établies dans le domaine de la mode de luxe et celle qui a récemment réussi à unir Cristiano Ronaldo et Messi dans une promotion historique.

Le dernier caprice de Floyd Mayweather

Lors d’un de ses derniers pas dans Art Basel, un lieu qu’il a fréquenté plus d’une fois ces derniers temps, Mayweather s’est lancé dans l’achat d’œuvres d’art d’une valeur d’environ trois millions d’euros.

Des œuvres d’Andy Warhol, de Robert Indiana ou d’Alexander Calder deviennent sa propriété sans arrière-pensée, puisqu’il lui faut à peine une heure pour en acheter une douzaine.