Elle s’en prend durement à elle : «Pilar Rubio s’est comportée avec moi comme…»

Rosalia et Georgina Rodriguez, étaient deux des célébrités les plus en vue présentes aux Latin Grammy Awards 2022, où la catalane était l’une des plus récompensées. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler sur une bagarre les impliquant.

Georgina, qui s’est reconnue à plusieurs reprises comme une fan de Rosalía, aurait eu une nuit difficile, après n’avoir pas pu se rendre en première classe à la cérémonie et s’être cassé un ongle.

La raison pour laquelle Georgina Rodríguez et Rosalía se seraient affrontées serait que, à un certain moment de la soirée, Georgina a demandé à la chanteuse si elle pouvait utiliser sa loge pour se changer, ce à quoi Rosalía aurait refusé. Cette attitude tombait assez mal sur celle née en Argentine.

Sans aucun doute, cette réponse négative de Rosalía, qui n’avait jamais eu de problèmes avec Georgina , est très frappante. Comme nous l’avons mentionné, ce fut la goutte d’eau pour la femme de CR7, qui a eu une nuit à oublier.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont que des rumeurs. Mais c’est étrange que quelqu’un ait décidé de proposer quelque chose comme ça juste pour s’amuser. Apparemment, il y a eu un affrontement entre Georgina et Rosalía , qui ont fini par être très en colère l’une contre l’autre.

Où Georgina a fini par changer

Comme si cela ne suffisait pas, après avoir été rejetée par Rosalía, Georgina a dû utiliser une salle de bain publique pour se changer dans sa belle robe bleue.

Sans aucun doute, tout cela a été un moment de grande humiliation pour Gio, qui, selon les rumeurs, s’est retrouvé très en colère contre Rosalía, au point que la situation est presque devenue physique.