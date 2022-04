Coupe du monde 2022 : une bonne nouvelle pour l’Algérie

La FIFA doit rendre sa décision concernant le recours déposé par la Fédération algérienne de football après la défaite des Fennecs face au Cameroun lors du match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022.

Les supporters algériens veulent croire à un miracle. Près d’un mois après l’élimination des Fennecs aux portes de la Coupe du monde, conséquence de la défaite concédée un extremis face au Cameroun lors du match retour disputé à Blida (1-2), l’Algérie compte sur le recours déposé auprès de la FIFA pour voir la victoire des Lions Indomptables invalidée.

Sitôt la fin du match, le camp algérien avaient vertement critiqué les décisions jugées à sens unique de Bakary Gassama, l’arbitre de la rencontre, Charaf Eddine Amara, le président démissionnaire de la FIFA évoquant un «arbitrage scandaleux».

Malgré les nombreux faits d’arbitrage relevés, du but accordé à Eric Choupo-Moting malgré une prétendue faute qui a mis à terre le gardien, Raïs M’Bohli, à celui refusé à Islam Slimani pour une faute de main peu évidente en passant par plusieurs autres décisions litigieuses dans la surface, le patron du football algérien se voulait prudent.

La bombe lâchée par un journaliste égyptien

«Les chances de rejouer le match sont faibles» avait-il prévenu d’emblée, ne souhaitant pas bercer «d’illusions» les supporters.» Le discours a néanmoins changé depuis. Charaf Eddine Amara a ainsi assuré que le dossier de la Fédération était «solide».

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, lui a emboîté le pas pour dénoncer «un arbitrage vicieux» et «des erreurs d’arbitrages au su et au vu de tout le monde». «La FAF n’a rien laissé au hasard. Elle introduit un recours avec un dossier en béton, où se trouvent tous les éléments qui prouvent que notre sélection nationale a été bel et bien été victime d’erreurs», a-t-il renchéri.

Ajoutant : «J’espère que la Fifa va trancher en notre faveur. Franchement, d’après ce que j’ai vu, notre équipe nationale a vraiment été lésée.» Mais si de nombreux supporters algériens sont animés d’un fol espoir, c’est surtout en raison des rumeurs qui ont court depuis plusieurs jours.

A en croire le journaliste égyptien de la chaîne On Time Sports, Maher Genina, «l’enquête de la FIFA a pris une autre tournure avec de nouveaux éléments en faveur de l’Algérie».

Et le spécialiste du football egyptien d’évoquer un enregistrement audio compromettant, ajoutant que «la FIFA enquête actuellement sur l’affaire d’un arbitre qui a reçu une somme d’argent par virement sur son compte via une société appartenant à un président d’une fédération dont la sélection est qualifiée au prochain mondial». De quoi gonfler à bloc les fans des Fennecs.