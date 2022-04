Kylian Mbappé : sa famille s’est rendue dans une destination exotique pour négocier son avenir

Kylian Mbappé est, sans aucun doute, l’un des footballeurs les plus jeunes, les plus talentueux et les plus recherchés d’Europe, alors que les plus grandes équipes du continent ont commencé à se frotter les mains depuis que son départ imminent du PSG a été évoqué. Cependant, rien n’est encore décidé quant à son avenir.

Mbappé a toujours été caractérisé comme un homme de famille et toutes les décisions qu’il prend doivent être approuvées par Fayza Lamari, sa mère, qui est chargée de gérer tous les contrats sportifs et publicitaires de sa carrière.

Fayza a rempli d’attentes les fans du PSG après avoir effectué un voyage surprise à Doha, la capitale du Qatar, où, au milieu de vacances luxueuses et bien méritées, il pourrait avoir des rencontres décisives pour l’avenir de l’attaquant français, dont la relation contractuelle avec l’équipe parisienne expire le 30 juin.

Selon les informations diffusées par le journal français «L’Équipe», la famille de Kylian Mbappé a l’intention de prolonger son contrat d’un an supplémentaire, une situation qui serait vraiment malheureuse pour le Real Madrid, une équipe qui est prête à faire l’impossible pour compter sur lui pour la prochaine saison.

Mauricio Pochettino veut compter sur Kylian Mbappé

«Egoïstement, j’aimerais l’avoir avec moi, voire l’emmener avec moi en vacances et chez moi», a déclaré l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino, interrogé sur la situation contractuelle de Kylian Mbappé lors d’une conférence de presse.

Dans cet aspect, l’entraîneur a souligné l’importance que Kylian Mbappé a pour le club et a reconnu que ce serait très important pour lui s’il décidait de rester ; cependant, c’est une décision qui appartient au joueur et à la direction.