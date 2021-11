Coupe du Monde 2022 (Q) : un joueur se retire de la sélection après l’élimination de la Côte d’Ivoire

Lors de la rencontre entre l’Argentine et le Brésil, le somptueux dribble de Vinicius Junior a attiré l’attention des supporters. La courte vidéo fait le tour des réseaux sociaux faisant l’éloge du joueur madrilène.

L’Argentine et le Brésil ont fait match nul sans but et avec peu de football dans un match dans lequel Vinicius était le titulaire et a joué dans l’une des pièces du match. L’homme du Real Madrid a réalisé un dribble spectaculaire pour se sortir d’une situation compliquée lorsqu’il a été acculé au corner.

Vinicius a décidé d’utiliser l’un des jeux que Neymar utilise le plus pour sortir de cette pression. L’homme du Real Madrid s’est débarrassé de Molina avec un chapeau et une «lambretta» en souvenir de Neymar. Une pièce qui n’a abouti à rien, mais l’action de Vinicius a été saluée par tout le monde.