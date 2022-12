Coupe du monde 2022 : Lionel Messi meilleur joueur et Kylian Mbappé meilleur buteur

Première période largement dominée par l’Argentine dans cette finale de la Coupe du monde. Lionel Messi (23e) a ouvert le score sur penalty avant qu’Angel Di Maria (36e) double la mise. Les Bleus sont condamnés à l’exploit. Didier Deschamps s’est exprimé sur TF1 à la pause.

«On est passé au travers de cette première période, on s ‘attendait à ça, les joueurs étaient prévenus, on a pas eu le répondant on est mené 2 à 0, il reste une mi-temps, il faudra beaucoup d’autres choses pour pouvoir les inquiéter, revenir au score et se battre.

A travers ce qu’ils peuvent faire sur le terrain et tout le reste, sur cette première mi-temps, ils ont joué une finale de Coupe du monde, ce n’est pas notre cas malheureusement.», a-t-il déclaré.