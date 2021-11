Coupe du monde 2022 : les pays africains qualifiés pour les barrages

Après le succès de l’équipe de France sur la pelouse de la Finlande (2-0), Karim Benzema s’est exprimé au micro de TF1. L’attaquant du Real Madrid a savouré la victoire et a évoqué le Ballon d’Or 2021.

Karim Benzema, tout d’abord, a affiché sa satisfaction devant ce résultat favorable. «On avait envie de bien terminer le parcours tout en respectant l’adversaire. Sur un plan personnel, je suis content de marquer, de gagner, de participer, j’espère que ça va continuer.», a déclaré l’attaquant du Real Madrid. L’ancien joueur de l’OL n’a pas échappé à la question du Ballon d’Or.

En effet, l’attaquant français est cité avec insistance parmi les favoris pour remporter le trophée cette saison. Si son ami Mohamed Henni est sur et certain que c’est lui avec une promesse folle, les propos de Karim Benzema peuvent laisser des indices. Le numéro 9 madrilène a affiché une sérénité dans sa réponse pouvant présager une suite en sa faveur.

«On verra, on l’espère en tout cas», a-t-il déclaré sur ses chances de remporter le Ballon d’Or de cette année tout souriant. Des déclarations qui relancent les rumeurs d’un possible sacre du français alors que Lionel Messi et Robert Lewandowski sont aussi évoqués. Karim Benzema Ballon d’Or 2021 ? La réponse sera officiellement connue le 29 novembre 2021.