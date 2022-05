Côte d’Ivoire : une bonne nouvelle pour l’ex-ministre Charles Blé Goudé

Bien qu’il n’ait pas fait partie de la finale de la Ligue des champions, le nom de Kylian Mbappé a été largement évoqué et rappelé à Paris avant, pendant et après le match entre le Real Madrid et Liverpool.

Insultes et dédicaces en tous genres pour le crack du PSG étaient au rendez-vous lors d’un après-midi torride qui a également connu de nombreux incidents, ce qui a entraîné le report du début de match.

En ce sens, après le sacre du Real Madrid, la mère de Mbappé, Fayza Lamari, qui est aussi son agent, a liké un tweet d’Hervé Penot, un compte vérifié, qui avait un message clair où «c’était expliqué» par que son fils Kylian dit non au Real Madrid.

«C’est la raison pour laquelle Mbappé a décidé de rester au PSG. Quelle est la valeur ajoutée d’aller vers un champion d’Espagne et d’Europe ? Aucune. Impossible de faire mieux même en marquant 70 buts. A Paris, il peut entrer dans l’histoire. Sera-ce de L’année prochaine? Il sous-entend clairement que Mbappé à Madrid ne ferait aucune différence et qu’après avoir obtenu le quatorzième, c’est encore plus évident.

«Mbappé n’existe pas»

Il n’y a pas que les fans qui se sont souvenus de Mbappé. Tout comme le président du Real Madrid, assurant que «ce soir (hier soir, samedi 28 mai) Mbappé n’existe pas, la fête existe, la consécration».

«Mbappé est déjà oublié. C’est clair qu’on travaille pour avoir les meilleurs joueurs du monde mais on continue à gagner et c’est ce qu’on veut».

Le Français a assuré en renouvelant en conférence de presse que «je n’avais pas dit non à Madrid, mais plutôt oui au PSG» et que le rêve de jouer avec le maillot blanc est toujours là, même s’il ne veut plus en parler