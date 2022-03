Côte d’Ivoire : «Je dérange beaucoup, mais…», Didier Drogba à propos de l’élection à la FIF

L’élection du président de la fédération ivoirienne de football (FIF), à laquelle Didier Drogba est candidat, prévue le 23 mars, a été à nouveau reportée. La Fifa n’a pas validé le processus électoral proposé.

Dans un courrier, la présidente du comité de normalisation de la FIF, Mariam Dao Gabala, a annoncé ce 9 mars «la suspension du processus électoral».

Cette décision fait suite à un courrier de la FIFA qui a rejeté le système de parrainage des candidats par les clubs ivoiriens, susceptible, selon elle, de bloquer certaines candidatures.

Ainsi, la légende ivoirienne Didier Drogba a voulu crier son ras-le-bol face à la lourde adversité face à laquelle il est confronté, depuis l’annonce de sa candidature à la fédération ivoirienne de football.

Dans une interview publiée ce mardi 15 mars sur la page Facebook de la fondation Friedrich Naumann, l’ex capitaine Didier Drogba a été très franc face aux attaques sur sa personne dans cette bataille pour la présidence de la FIF.

Pour lui, il reste convaincu qu’il dérange tout un système, d’où ces attaques sur lui et non pas sur son programme.

«Je fais face à une adversité féroce depuis le début de ma candidature. Personne ne m’attaque sur mon programme, mais c’est plutôt sur ma propre personne que les gens m’attaquent. C’est que je dérange, mais je ne sais pas pourquoi je dérange», s’est-il exprimé avec beaucoup de tristesse.

C’est donc étant convaincu de ce qu’il peut apporter au football, vu sa grande expérience qu’il a décidé de se porter candidat à la magistrature suprême de la fédération ivoirienne de football, les détracteurs gagneraient donc à critiquer son programme et non faire des critiques, les plus acerbes sur sa personne.