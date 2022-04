Côte d’Ivoire : «J’ai commis quelques erreurs parce que…», Didier Drogba

Le candidat Didier Drogba est entré en scène, après ses concurrents, Idriss Diallo et Sory Diabaté. Lors d’une conférence de presse ce lundi 18 avril 2022, à Abidjan, l’ancien butteur de la sélection de Côte d’Ivoire a déroulé son programme baptisé RENAISSANCE.

Les points forts du projet: La bonne gouvernance et la modernité des process, urgence absolue de placer l’humain au cœur du développement, le bien-être des acteurs, revoir le statut des acteurs, mise en place de programme d’accompagnement, de formation et de modernisation des clubs, développer, moderniser et entretenir les infrastructures, définir un cadre légal et l’économie de l’industrie du sport, formation de l’ensemble des acteurs.

Puis le candidat s’est engagé à relever le niveau des subventions aux clubs. «De 75 millions à 150 millions pour les clubs de Ligue 1, de 20 à 50 millions pour les clubs de Ligue 2, et de 15 à 30 millions pour les clubs de Ligue 3».

Le candidat, porteur du projet de la Renaissance du foot ivoirien a ensuite jeté un brin d’émotion dans la salle quand il a retracé les combats de sa vie pour battre en brèche, les attaques constantes le présentant comme un homme distant: «On m’a collé cette image parce que je suis rentré seulement, il y a trois ans. Certes, j’ai commis quelques erreurs parce que je ne connaissais pas les codes. Mais j’apprends vite.».

Didier Drogba pense qu’il est temps d’œuvrer à ce que le football ivoirien dont la marche est entravée par les discordes, «soit à la hauteur des ambitions de notre pays». Ce qui forge sa force, a-t-il dit, c’est le peuple, son programme Renaissance, son équipe qui composera le comité exécutif et sa famille.