Actuellement sur les réseaux sociaux, le conflit verbal et les échanges de coup de poing entre Eunice Zunon et Ténor font l’euphorie.

Dans une vidéo partagée par plusieurs médias sociaux Ivoiriens et certaines célébrités, on voit clairement Eunice Zunon et Ténor en train de se bagarrer. La scène observée a étonné plusieurs internautes, car il y a quelques mois, le couple semblait être très heureux. De plus, la violence de Ténor contre l’humoriste ivoirienne n’a pas plu à certains artistes comme Apoutchou.

Selon le manager du chanteur camerounais, le couple s’est réellement séparé. Il est révélé que tout est causé par Eunice Zunon qui a le caractère d’une femme violente. Selon le Général Camille Makosso, leur conflit dure depuis près de six mois. Jusqu’à présent, personne n’a encore connaissance des vraies raisons de leur bagarre. Cependant, on se pose la question de savoir s’il s’agit d’un buzz ou d’un bad buzz ?