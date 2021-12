Côte d’Ivoire : Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat clarifie tout sur sa relation avec Molare

Dans une publication sur les réseaux sociaux dans la matinée du jeudi 23 décembre 2021, le chanteur camerounais Tenor publie une photo dans laquelle il échangeait un baiser langoureux avec la web comédienne ivoirienne, Eunice Zunon.

Une façon pour le chanteur de lever enfin le voile sur sa relation amoureuse avec sa complice de tous les temps : «La photo la plus attendue du game enfin dévoilée», a écrit Tenor en légende sur sa photo avec Eunice Zunon, dans un post publié sur sa page Facebook.

En effet, Eunice Zunon avait expliqué que tout ce que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux ces derniers mois n’était pas du tout réel. «Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Tenor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d’un commun accord, on a décidé de stopper l’hémorragie», a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Facebook.

Puis Eunice Zunon d’ajouter : «Bien que j’ai été proche de l’artiste, humainement, chacun a une vie privée. Alors, retenez une chose : Eunice Zunon et Tenor ne sont pas un couple de la vie réelle et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin. Merci».

Mais le séjour de Tenor en prison semble avoir été très déterminant dans cette affaire. Puisque depuis sa sortie de prison, Tenor et la belle «Bp Bouche Pointue» ne se quittent pratiquement plus. Et la photo qui vient d’être diffusée sur la toile conforte la position de plusieurs internautes plus que jamais convaincus qu’Eunice Zunon est bel et bien la copine de Tenor.

Curieusement, Tenor a publié la photo au lendemain du passage d’ Eunice Zunon à l’émission Showbuzz de NCI. La jeune dame a catégoriquement refusé de répondre aux questions portant sur une probable relation amoureuse avec le chanteur d’origine camerounaise. Celui-ci a-t-il voulu officialiser son amour avec la présidente des «affairés» ?