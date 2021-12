Côte d’Ivoire : «J’ai cherché par tous les moyens…», ASalfo raconte comment sa fille l’a aidé à vaincre la cigarette

ASalfo a réussi à gagner son combat contre la cigarette. Dans une publication sur sa page Facebook, le chanteur zouglou raconte comment sa fille ainé l’a sorti du tabagisme.

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif, plus connu sous le nom d’ASalfo, a révélé qu’il était par le passé, un véritable accroc à la cigarette. Arrêter la consommation de la cigarette était donc l’une de ses plus grosses préoccupations.

Cela fait aujourd’hui 10 ans jour pour jour qu’il a mis fin à cette pratique. Dans un message posté sur sa page Facebook, il a expliqué comment il a pu réaliser cet exploit

«A l’époque, gros fumeur devant l’Éternel et depuis Anoumabo, j’ai cherché par tous les moyens d’arrêter la cigarette (fortement incompatible au métier de chanteur). À plusieurs reprises, j’ai essayé sans jamais réussir à franchir la “difficile” barre des 3 mois ; mais, un événement allait changer positivement et définitivement ma vie de fumeur» a indiqué ASalfo.

Le commissaire général du FEMUA (Festival des musiques urbaines d’Anoumabo) a raconté l’émouvante demande de sa fille ainée.

«À quelques jours de son anniversaire, un soir, je pose la question à mon ainée de savoir ce qu’elle souhaiterait recevoir comme cadeau. À ma grande surprise, Rebecca me repondit : “Papa, je veux que tu arrêtes de fumer le jour de mon anniversaire. Ce sera mon plus beau cadeau”. Mon amour et ma responsabilité de père me contraignent à arrêter le 28 décembre 2011. Tenez-vous bien, depuis cette date jusqu’à ce jour (10 ans), je n’ai plus jamais touché à une cigarette. Comme quoi, les preuves d’amour résident souvent dans nos faits et gestes et nous aident parfois à braver l’impossible», s’est rappelé le Gaou Magicien.

Poursuivant, l’enfant d’Anoumanbo n’a pas manqué de souhaiter un joyeux anniversaire qui lui a permis d’arrêter la cigarette. «Joyeux anniversaire à toi ma fille et que Dieu te couvre de ses bénédictions et sa grâce tout au long de ta vie. Papa t’aime gros comme ça» a-t-il conclu.