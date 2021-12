Côte d’Ivoire : Camille Makosso fait de grosses confidences sur la chanteuse Créol

Après avoir révélé au grand jour son aventure sexuelle avec la web comédienne Sarra Messan, le pasteur Makosso Camille a encore frappé. Le très controversé homme de Dieu vient de faire une nouvelle sortie qui cristallise encore une fois les réseaux sociaux.

Dans un direct sur sa page Facebook, le père de la «marmaille» a apporté des précisons sur la nature de sa relation avec l’artiste gabonaise Créol. En effet, de nombreux internautes s’interrogeaient sur l’existence d’une relation amoureuse entre le pasteur Makosso et la sulfureuse chanteuse gabonaise.

«Je n’ai jamais embrassé Créol sur la bouche, devant Dieu et sur les deux seins de ma maman. Créol et moi, on ne s’est jamais vu en privé. Elle et moi seul dans un endroit et puis on va se toucher, parler un peu d’amour, jamais, je dis bien jamais.

Ma vie, c’est comme de l’eau on voit tout dedans. Le jour où je dis, j’ai fait, c’est que j’ai fait et moi quand je fais, je le fais très bien. La Bible dit quand tu veux pécher, il faut bien pécher», a expliqué le frère de Lolo Beauté, rapporte Afrique Sur 7.

Pour rappel, le pasteur Makosso Camille, lors de son récent passage sur NCI, a révélé avoir eu une relation extraconjugale avec la comédienne Sarra Messan. Sévèrement critiqué sur la toile après cette sortie, le pasteur est revenu à la charge pour cracher ses vérités à ses détracteurs.

Il a clairement indiqué qu’il n’a pas à avoir honte de révéler au grand public ses ébats sexuels. «Depuis quand mougou (faire l’amour) c’est interdit par la loi ? Fumer la drogue, c’est interdit, voler, c’est interdit, mais Maplorly (faire l’amour, NDLR)? La chose la plus douce après Dieu et l’argent ! Moi je ne vis pas pour qu’on m’aime, mais je vis pour qu’on me déteste parce que plus on te déteste plus tu vis longtemps !», a indiqué le frère de Lolo Beauté.