Côte d’Ivoire : Alpha Blondy tacle sèchement Ouattara et ses homologues ouest-africains

Le mannequin et influenceur médiatique, partenaire de Cristiano Ronaldo, est à l’affiche de sa propre série documentaire sur Netflix, qui sortira dans les semaines à venir.

L’un des événements les plus attendus de ce 2022 sur Netflix est la première de la série documentaire sur la vie de Georgina Rodríguez, qui aura lieu le jeudi 27 janvier prochain.

Le mannequin y racontera comment sa vie a changé lorsqu’elle a rencontré Cristiano Ronaldo, avec qui elle sera bientôt à nouveau maman de deux enfants.

Cependant, tout le monde n’a pas trouvé le moyen de promouvoir ce projet tout à fait correct, et cela résume abruptement son changement radical de vie

La devise n’est pas tout à fait bien assise dans les réseaux

Dans le plus pur style Joan Laporta dans la campagne pour les élections présidentielles du FC Barcelone, Georgina Rodríguez est la protagoniste des rues de Madrid avec une immense affiche qui n’a laissé personne indifférent et qui a rapidement transpiré sur les réseaux sociaux.

La raison de cette répercussion est son message, qui n’a pas tardé à recueillir les critiques et qui n’a pas tout à fait fait son apparition dans les réseaux.

«Avant il vendait des sacs à Serrano, maintenant il les collectionne», lit-on dans la devise de cette affiche dans laquelle Georgina Rodríguez apparaît entourée de ballons de football et assise devant une piscine des plus luxueuses, vraisemblablement dans le manoir où elle vit à côté de Cristiano Ronaldo et ses enfants.

Bien que Netflix ait l’habitude de faire parler avec ses affiches promotionnelles, avec celui de Georgina, il a reçu plus d’une critique.

«Cela me semble pathétique», «je pense que c’est de très mauvais goût» ou «c’est une insulte et un mépris pour la classe ouvrière et un exemple clair et obscène de stratification sociale» ont été quelques-uns des messages les plus critiques qui ont atteint l’entreprise et le modèle, à nouveau touchés par les commentaires sur l’immense fortune que Cristiano Ronaldo accumule et qu’ils affichent généralement.

Cependant, dans cette série documentaire, nous verrons comment Georgina s’implique dans diverses fondations caritatives, ce à quoi ses followers sont habitués sur les réseaux sociaux.