Corse : nouvelle résidence secondaire incendiée avec des tags «à connotation nationaliste»

Interpellée à l'aéroport du Caire en possession de friandises au cannabis en provenance des États-Unis, le 25 novembre, Menna Shalabi a écopé d'un an de prison avec sursis et d'une amende de 10.000 livres, soit 370 euros. L'actrice égyptienne Menna Shalabi a été condamnée jeudi à un an de prison avec sursis après avoir été interpellée à l'aéroport…