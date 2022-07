«Chere mort, je suis prête», a écrit cette jeune fille qui sème la panique (photos)

Barcelone a fait la une des journaux en annonçant la signature de Robert Lewandowski plus tôt dans le mois. Après un premier report, le club a finalement décidé de présenter l’attaquant polonais le 5 août prochain.

L’international polonais a rejoint le Bayern Munich pour un montant d’environ 50 millions d’euros, y compris les ajouts. Il a été rapidement révélé en tant que joueur de Barcelone à Miami. L’attaquant faisant même ses débuts non officiels dans le match contre le Real Madrid. Cependant, Lewandowski sera également dévoilé officiellement au Camp Nou, peu de temps avant le début de la saison.

Selon un tweet de Tomasz Wlodarczyk, il semble que Barcelone ait également un set pour la présentation de Lewandowski. Le journaliste polonais suggère que les Catalans devraient dévoiler l’attaquant le 5 août. C’est quelques jours avant que Barcelone ne verrouille les cornes avec PUMAS dans le trophée Joan Gamper, dans ce qui pourrait être le premier match de Lewandowski au Camp Nou.

Avec Lewandowski, on s’attendrait à ce que Barcelone dévoile également Jules Kounde. On s’attend à ce que le Français rejoigne les Catalans, ayant rejeté l’opportunité de déménager à Stamford Bridge. Barcelone a déjà lancé ses négociations avec Séville au sujet du Français, et il ne serait pas surprenant de voir le club dévoiler à la fois Lewandowski et Kounde le même jour au Camp Nou le mois prochain.