CdM 2022 : le lob magique de Vincent Aboubakar lors du match Cameroun-Serbie (vidéo)

L’attaquant Vincent Aboubakar, buteur et passeur décisif contre la Serbie, a inscrit un but absolument exceptionnel lors du match et offre au Cameroun d’entretenir l’espoir.

Entré en jeu à la 55e, Vincent Aboubakar alors que le Cameroun était mené 3-1 par la Serbie, Vincent Aboubakar a, d’une louche inspirée (63e) puis d’une passe décisive subtile pour Choupo-Moting (65e) changé le cours du match et permis aux Lion Indomptables d’égaliser (3-3) de s’accrocher encore à l’espoir d’une qualification en 8es de finale de la Coupe du monde.

That Vincent Aboubakar chip was so nasty, unreal stuff! #CMR pic.twitter.com/s33O6hXbsI — Fútbol (@El_Futbolesque) November 28, 2022

Vincent Aboubakar s’inscrivant, selon Opta, comme le premier remplaçant à marquer et à délivrer une passe décisive lors d’un seul match de Coupe du monde pour une nation africaine.

«J’ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d’intensité et moi j’ai transmis le message à mes coéquipiers : il faut qu’on mette de l’envie, de la volonté», a résumé le héros du match au micro de beIN Sports.