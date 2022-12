CdM 2022 : la réaction de Lionel Messi après la victoire de l’Argentine contre la Croatie !

Pour la sixième fois de son histoire, l’Argentine jouera une finale de Coupe du monde. Opposée à la Croatie de Luka Modric ce mardi soir à Lusail, l’Albiceleste s’est imposée 3-0, grâce à une réalisation de Lionel Messi sur penalty et un doublé de Julian Alvarez.

Auteur d’une nouvelle grande performance, Lionel Messi s’est exprimé au micro de beIN Sports à l’issue du match. «Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. C’est très excitant de vivre tout ça. Voir tous ces gens, cette famille. Nous allons jouer la finale, c’est ce que nous voulions», a ainsi déclaré le septuple Ballon d’Or.

«On est ici pour profiter de tout cela et j’ai énormément profité de toute cette Coupe du monde, a ajouté La Pulga. Depuis que je suis arrivé, je suis confiant envers ce groupe. C’est incroyable ce que nous vivons. Je pense à ma famille, nous avons vécu de bons et de mauvais moments mais elle m’a toujours accompagné. On va profiter avec tout le peuple argentin.», a-t-il déclaré.