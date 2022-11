CdM 2022 : la réaction de Didier Drogba après la qualification du Sénégal pour les huitièmes

Wanda Nara est de retour en Argentine. Malgré le fait que beaucoup spéculent sur son retour avec Mauro Icardi, son avocat s’est chargé de faire taire ces rumeurs. Elle avoue que rien n’a changé.

Cependant, il y aurait une raison bien précise pour laquelle Wanda n’aurait pas repris sa relation avec Icardi. Comme l’assure la journaliste Yanina Latorre, l’influenceuse continuerait tout de même à ressentir des choses pour L-Gante.

«Ils assurent qu’ils se sont réconciliés, mais pas de manière confortable», a-t-il indiqué. De plus, Latorre a expliqué que Wanda est toujours amoureuse de l’artiste : «Je pense qu’elle est amoureuse de L-Gante».

Selon Yanina, Icardi et Wanda sont toutes deux allées aux Maldives pour tenter de récupérer leur relation, mais qu «elle sent que peu importe le nombre de tentatives qu’elle fait, elle n’y arrive pas. Et ce n’est pas un problème sexuel. elle a été mal flashée avec L-Gante et le crochet sexuel est tout», a souligné.

«Le problème, c’est qu’elle a toute la famille contre elle, y compris Zaira et sa mère, et ça pèse», notait brièvement Yanina à propos des énormes difficultés de Wanda à quitter le footballeur et à vivre sa supposée idylle avec L-Gante.