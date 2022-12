CdM 2022 : Emmanuel Macron révèle ce qu’il a dit à Kylian Mbappé après la défaite en finale

Au coup de sifflet final, de la rencontre perdue la France contre l’Argentine, en finale de la Coupe du Monde au Qatar dimanche, les supporters ont pu assister à une scène assez originale.

Le président de la République, Emmanuel Macron, à genou sur la pelouse du Lusail Stadium, pour glisser quelques mots de réconfort à l’ancien Monégasque, avant de lui prendre la tête dans les bras. L’homme politique a ensuite dévoilé la teneur de cet échange au micro de RMC.

«Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu’il n’avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il a gagné une Coupe du monde, il a fait une finale», a mis en avant le pensionnaire de l’Elysée.

«J’étais aussi triste que lui. J’ai dit qu’il nous avait rendu très fiers et qu’à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C’est le sport.», a-t-il déclaré.

Les Bleus n’ont pas renouvelé leur performance de 2018 et ont laissé échapper, dimanche, un nouveau titre de champions du monde face à l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.). Leo Messi remporte, à 35 ans et après sept Ballons d’or, sa première Coupe du monde.