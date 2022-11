Catastrophe : la femme de Bill Gates tombe amoureuse d’un autre homme

L’ ex-femme de Bill Gates, Melinda Gates a retrouvé l’amour entre les mains d’un journaliste. Selon le site d’information américain TMZ, Melinda est tombée amoureuse d’un ancien reporter de télévision, Jon Du Pre.

Des paparazzis ont déclaré au site réputé que les tourtereaux se fréquentaient depuis quelques mois et peut-être plus. Les deux ont été aperçus ensemble lors d’un match des Nets et des Celtics en avril. Jon Du Dre est un ancien journaliste et se présente comme un spécialiste des communications stratégiques, avec 35 ans d’expérience dans la diffusion, l’écriture, la production vidéo, la prise de parole en public, etc.

Il a été correspondant de télévision pour Fox News Channel à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ce qui reste flou pour beaucoup, c’est comment ils se sont rencontrés. Cependant, on a appris que les tourtereaux et certains membres de la famille se sont récemment rendus à Pelican Hill, l’hôtel 5 étoiles de Newport Beach.