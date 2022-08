Casemiro : «J’ai décidé de quitter le Real Madrid parce que je veux…»

Lors d’un acte institutionnel organisé pour rendre hommage à Casemiro, le Brésilien a notamment expliqué les raisons de son départ du Real Madrid. Très ému au moment de prendre la parole, le Brésilien n’a pas pu retenir ses larmes.

Le nouveau milieu de terrain de Manchester United a fait ses adieux à ses coéquipiers, aux membres du club et aux médias ce lundi au centre d’entraînement du Real Madrid.

Puis, il a répondu aux questions des journalistes, qui voulaient logiquement savoir pourquoi il a décidé de partir. Casemiro assure qu’il s’agît d’un choix réfléchi.

«Quand tu prends une décision comme ça, c’est difficile. Après la finale de la Ligue des Champions, j’ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que je sentais que mon cycle prenait fin. Je suis honnête avec tout le monde, je l’ai pensé.

Il m’a dit de partir en vacances et d’être plus tranquille, de me vider la tête. Mais au retour, la sensation était la même. Mais j’ai la sensation d’être le plus heureux du monde, j’ai fait mes devoirs, j’ai complété ma mission», a ainsi expliqué le Brésilien.

«Je veux vivre un nouveau défi, tenter un championnat différent et découvrir une culture différente. Là-bas, je n’ai rien gagné. Je veux aider comme je l’ai fait ici. Ce ne fut pas si rapide comme choix.

Après la finale de la Ligue des Champions, il y a eu cette première discussion avec mon agent. Je veux aussi remercier ma femme qui m’a épaulé dans ce processus.

J’ai passé 9 années ici, c’est une décision importante. Ma famille m’a soutenu. Ce fut très dur de parler avec le président, je sais à quel point il m’apprécie.

L’honnêteté est une de mes plus grandes valeurs, je l’ai toujours été avec lui. J’adore la Premier League. Je voulais y jouer. Le changement était nécessaire. Les gens pensent que c’est pour l’argent ? Si les gens pensent ça, ils ne me connaissent pas», a-t-il conclu.