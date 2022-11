Carlos Queiroz : «Le rêve est terminé. Nous avons mieux joué mais…»

Le technicien portugais a salué le comportement des joueurs de la sélection iranienne, malgré la défaite face aux États-Unis d’Amérique.

Quelques instants après l’élimination de l’Iran de la Coupe du monde du Qatar, à la suite de la défaite de mardi contre les États-Unis d’Amérique (0-1), Carlos Queiroz a admis que «le rêve est terminé», mais a salué la performance de son équipe dans le jeu et dans la compétition.

«Le rêve est terminé. Nous avons mieux joué, mais nous n’avons pas marqué. Le football punit ceux qui ne marquent pas. Je pense qu’un match nul aurait été plus juste, mais le football n’est pas une question de justice. Nous n’avons pas marqué, ils ont marqué, ils ont gagné et sont passés par l’étape», a-t-il commencé par dire en conférence de presse.

«La première mi-temps était pour les États-Unis d’Amérique, ils étaient plus rapides, se sont créés des occasions et ont réussi à marquer. En seconde mi-temps, c’était le contraire, nous avons commencé à fermer leurs mouvements, nous avons eu une réaction fantastique, nous avons récupéré et créé même plus d’occasions qu’en première mi-temps», a-t-il ajouté par la suite.

«Félicitations aux adversaires pour les qualifications et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite du championnat. Je suis très fier de ces joueurs fantastiques, pour leur caractère, leur courage et leur dévouement.

La vie continue, et maintenant tout le monde devra se reposer et préparer le prochain match, avec leurs clubs, car les championnats recommencent dans quelques semaines», a-t-il conclu.